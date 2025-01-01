Грант «Агростартап» получат 14 проектов из Пермского края Размер гранта составляет от 1,5 до 3,5 млн рублей Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба министерства агропромышленного комплекса Пермского края

Фермеры Пермского края могут воспользоваться государственной поддержкой на развитие сельскохозяйственного бизнеса за счёт грантов «Агростартап», которые позволяют начинающим предпринимателям создавать свой бизнес, обеспечивая занятость на селе.

Отбор проходит на конкурсной основе, в нём могут участвовать представители крестьянско-фермерских хозяйств или индивидуальные предприниматели, являющиеся главами КФХ, а также физические лица. Для участия необходимо разработать бизнес-план и защитить его перед конкурсной комиссией.

В этом году из 47 заявок из 25 муниципалитетов Пермского края отобрано 14 лучших проектов. Размеры грантов составляют от 1,5 до 3,5 млн руб.

Семь проектов посвящены разведению крупного рогатого скота мясного направления, два — выращиванию ягод. Будут реализованы по одному проекту в следующих направлениях: разведение коз, птицы, создание рыбоводческой фермы, производство молока и выращивание зерновых культур.

Среди победителей — проект по выращиванию жимолости Ирины Величко из села Есаул Чернушинского округа. Она планирует не только наладить производство свежих ягод, но и заняться их переработкой и поставками за пределы региона. Ирина Величко прошла обучение в «Школе фермера», написала бизнес-план для получения гранта «Агростартап» и прошла отбор. Сумма гранта составила 2,5 млн руб. На эту сумму будет закуплена сельскохозяйственная техника, а также оборудование для охлаждения и заморозки ягод. Запланирована организация автополива ягод, закупка новых сортов жимолости.

Стоит отметить, что «Школа фермера» может стать хорошим подспорьем на начальном этапе для желающих развивать свой бизнес в области сельского хозяйства. Обучение в рамках проекта будет абсолютно бесплатным и пройдёт в августе на базе ПГАТУ им. Д.Н. Прянишникова. Участники смогут изучить современные агротехнологии, основы управления фермерским хозяйством, азы продвижения товара на рынке и другие важные аспекты, необходимые для успешной работы в аграрной отрасли, а также получить помощь в составлении бизнес-плана своего проекта и подаче заявки на грант «Агростартап».

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