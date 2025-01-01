Валерий Сухих отметил значимость муниципальных дум Пермского края Поделиться Твитнуть

Пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

Законодательное собрание Пермского края подвело итоги ежегодных конкурсов на лучшую организацию работы представительных органов и муниципальных молодёжных парламентов. Победителями были выбраны окружные думы, показавшие наилучшие результаты по итогам 2024 года.

Жюри оценивало заявки от представительных органов муниципалитетов по ряду критериев. В частности, учитывалось внедрение в нормотворчество информационных технологий, проведение администрациями округов контрольных мероприятий по решению вопросов местного значения, освещение работы депутатов и др.

Председатель регионального парламента и Совета представительных органов муниципалитетов Прикамья Валерий Сухих обратил внимание, что деятельность окружных дум имеет большое значение для социально-экономического развития как самих территорий, так и всего региона в целом.

«Среди ключевых направлений деятельности коллег на местах — поддержка семей с детьми, участников СВО, привлечение кадров — медиков и педагогов, а также создание возможностей для молодёжи. Наиболее эффективные инициативы заслуживают внимания и могут быть тиражированы в территориях края. Мы ежегодно проводим конкурс, чтобы выявить и поощрить лучшие практики», — сообщил спикер.

Среди муниципальных образований с численностью населения свыше 30 тыс. человек по итогам 2024 года победителями были признаны думы Кудымкарского, Губахинского и Чусовского муниципальных округов.

Среди муниципалитетов, численность населения в которых составляет менее 30 тыс. человек, победителями стали думы Бардымского, Осинского и Ординского муниципальных округов.

Кроме того, по инициативе Молодёжного парламента при Законодательном собрании Пермского края и Совета представительных органов муниципалитетов Прикамья в территориях ежегодно проводится конкурс на лучшую организацию работы муниципальных молодёжных парламентов. Жюри даёт оценку инициативности в сфере нормотворчества, проведению молодёжных событий и активности членов молодёжных парламентов в медиапространстве.

По итогам прошлого года лучшими в этом конкурсе были признаны думы Лысьвенского, Чусовского и Соликамского муниципальных округов.

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