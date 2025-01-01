Алёна Бронникова
Пермгорэлектротранс закупает восемь автобусов малого класса
Начальная цена - 57 млн рублей
МУП «Пермгорэлектротранс» опубликовало аукцион на поставку восьми автобусов малой вместимости категории М2 на дизельном топливе. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 57,7 млн руб. Дата подведения итогов — 11 августа.
По условиям техзадания, исполнитель должен будет два автобуса поставить до 1 сентября, остальные шесть — до 15 октября. Адрес поставки: ул. Куйбышева, 115.
«Год производства транспортных средств — не ранее 2025 года. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, неповреждённым, без дефектов изготовления», — сообщается в документе.
Транспорт должен быть оборудован системой речевого и визуального информирования пассажиров, системами спутниковой навигации и позиционирования, видеонаблюдения, подсчёта пассажиропотока, тахографами, стационарными валидаторами и зарядными устройствами для мобильной техники, кондиционерами, датчиками температуры воздуха в салоне и сетевым оборудованием.
Пассажировместимость таких автобусов должна составлять не менее 22 человек. Срок гарантии — 24 месяца с даты приёмки товара.
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