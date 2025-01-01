Алёна Бронникова Пермгорэлектротранс закупает восемь автобусов малого класса Начальная цена - 57 млн рублей Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

МУП «Пермгорэлектротранс» опубликовало аукцион на поставку восьми автобусов малой вместимости категории М2 на дизельном топливе. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 57,7 млн руб. Дата подведения итогов — 11 августа.

По условиям техзадания, исполнитель должен будет два автобуса поставить до 1 сентября, остальные шесть — до 15 октября. Адрес поставки: ул. Куйбышева, 115.

«Год производства транспортных средств — не ранее 2025 года. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, неповреждённым, без дефектов изготовления», — сообщается в документе.

Транспорт должен быть оборудован системой речевого и визуального информирования пассажиров, системами спутниковой навигации и позиционирования, видеонаблюдения, подсчёта пассажиропотока, тахографами, стационарными валидаторами и зарядными устройствами для мобильной техники, кондиционерами, датчиками температуры воздуха в салоне и сетевым оборудованием.

Пассажировместимость таких автобусов должна составлять не менее 22 человек. Срок гарантии — 24 месяца с даты приёмки товара.

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