У сбитого велосипедисткой в Перми шестилетнего ребёнка диагностированы переломы ног Виновница происшествия скрылась с места ДТП Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми велосипедистка совершила наезд на шестилетнего ребёнка и, не оказав помощи, покинула место происшествия. Об этом сообщила мать пострадавшего мальчика, пишет perm.aif.ru со ссылкой на сообщество «Подслушано Мотовилиха | Пермь» ВКонтакте.

Согласно рассказу женщины, инцидент произошёл 19 июля около восьми часов вечера в районе центра иппотерапии «Полюшко». Мальчик двигался по пешеходной дорожке, когда на него наехала девушка на велосипеде.

«Самое страшное, что ни девочка, ни её отец (старший брат) не остановились, посмотрели и быстро уехали! Оставив ребёнка в опасности!» — возмущается мать пострадавшего.

В результате столкновения ребёнок получил серьезные повреждения — переломы обеих костей голени.

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