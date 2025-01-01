За квартал число выданных потребкредитов в Пермском крае увеличилось на 5% Но это всё ещё значительно меньше количества займов, выданных год назад Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Во втором квартале 2025 года в Пермском крае, согласно сведениям Национального бюро кредитных историй (НБКИ), было оформлено 78 тыс. потребительских кредитов (кредитов наличными). Это демонстрирует увеличение на 4,9% по сравнению с первым кварталом того же года, когда было выдано 74 тыс. займов. Однако, в сравнении с аналогичным периодом 2024 года, объём выданных потребительских кредитов во втором квартале 2025 года всё ещё значительно ниже.

В общероссийском масштабе лидерами по количеству выданных потребительских кредитов во втором квартале 2025 года стали Москва (270,2 тыс. ед.), Московская область (234,1 тыс. ед.) и Краснодарский край (160,8 тыс. ед.).

Наиболее выраженный рост числа выданных потребкредитов среди 20 ведущих регионов РФ во втором квартале 2025 года, по сравнению с предыдущим кварталом, наблюдался в Новосибирской области (+6,1%), Санкт-Петербурге (+5,3%), Пермском крае (+4,9%), а также в Кемеровской (+4,8%) и Московской (+4,4%) областях. Единственными регионами из первой двадцатки, где зафиксировано снижение числа выданных потребительских кредитов, оказались Тюменская область (включая ХМАО и ЯНАО) (-1,2%) и Республика Башкортостан (-0,5%).

По словам Алексея Волкова, директора по маркетингу НБКИ, после трёх кварталов спада, во втором квартале 2025 года в сфере выдачи потребительских кредитов наступила стабилизация. Он также отметил, что количество потребкредитов, выданных во втором квартале текущего года, существенно (более чем в два раза) меньше, чем за тот же период предыдущего года. Данная динамика объясняется жесткой кредитно-денежной политикой, направленной на охлаждение кредитного рынка, в частности, введением ограничений на показатель долговой нагрузки (ПДН). В связи с этим банки проявляют умеренный интерес к риску и ориентируются на заемщиков с хорошей кредитной историей и ПДН, не превышающим 50%.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.