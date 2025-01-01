Пермские десантники-пожарные вернулись после борьбы с огнём в Бурятии Поделиться Твитнуть

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края

Пермские лесные пожарные 20 июля вернулись домой, завершив 26-дневную командировку в Республике Бурятия, где они оказывали помощь в борьбе с лесными пожарами. Они работали на территории Хоринского отделения, в Кижигинском лесничестве, Сулхаринском участковом лесничестве в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие».

По прибытии в Бурятию команда столкнулась с масштабным пожаром, охватившим 1,4 тыс. га. Главной задачей было предотвращение дальнейшего распространения огня, для чего использовался метод создания минерализованных полос с последующим контролируемым отжигом.

Благодаря усилиям пермских специалистов, общая площадь, пройденная огнём в процессе тушения, составила 8544 га, а протяжённость кромки пожара — 50,4 км.

Всего в Бурятии, где с 13 мая был введён режим ЧС, работали более 330 специалистов из разных регионов России. Сложность тушения была обусловлена горным рельефом местности, с уклонами, превышающими 40 градусов, а также жаркой и сухой погодой с температурой выше +35°. На смену рукотворным возгораниям в мае пришли грозовые пожары в июне и июле.

21 июля режим ЧС был отменён в связи со стабилизацией обстановки. За время действия режима ЧС было ликвидировано 557 лесных пожаров, более половины из них — в труднодоступных зонах, вручную. Почти половина пожаров — 238 — возникла по вине человека.

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