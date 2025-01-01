Филиал «ПМУ» «Уралхима» победил в конкурсе Минтруда РФ Поделиться Твитнуть

Фото: Анастасия Оболдина

Пресс-служба филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим»

Филиал «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» занял первое место в номинации «За формирование здорового образа жизни в организациях производственной сферы» регионального этапа Всероссийского конкурса Минтруда РФ «Российская организация высокой социальной эффективности».

Жюри высоко оценило политику филиала «ПМУ» в области поддержания и укрепления здоровья сотрудников, повышения их качества жизни, улучшения социально-бытовых условий труда и развития корпоративного спорта. В результате заявка филиала «ПМУ» направлена Министерством труда и социального развития Пермского края на федеральный этап конкурса.

Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» в городе Перми:

— Победа в краевом этапе конкурса Минтруда доказала, что филиал «ПМУ» — среди лучших работодателей региона по уровню заботы о здоровье и благополучии своих сотрудников. Результат этой многолетней планомерной работы мы видим в стабильно высокой производительности труда коллектива, низком количестве больничных и отличных результатах на спортивных соревнованиях предприятий.

Особое внимание в филиале «ПМУ» уделяется профилактике заболеваний. Все сотрудники получают витамины и противовирусные препараты, проходят флюорографическое обследование и проверки здоровья у узких специалистов. На предприятии круглосуточно работает здравпункт, оснащённый физиотерапевтическим и стоматологическим кабинетами. Кроме того, всем сотрудникам оформлены полисы добровольного медицинского страхования.

Пристальное внимание в филиале «ПМУ» уделяется улучшению социально-бытовых условий. В частности, среди приоритетов — организация качественного питания сотрудников. В 2025 году по дизайнерскому проекту завершена реконструкция заводской столовой. Здесь персонал получает полноценные завтрак, обед и ужин. Дотация на питание составляет 190 руб. в смену.

Филиал «ПМУ» активно поощряет здоровый образ жизни своих сотрудников. Ежегодно между подразделениями предприятия проводится спартакиада по 16 видам спорта. Для желающих организуются регулярные тренировки по баскетболу, волейболу, настольному теннису, выдаются абонементы в бассейн. Сотрудники активно посещают беговые и лыжные тренировки в рамках проектов «Уралхим Run Factory» и «Уралхим Ski Factory». Работодатель оплачивает командировки спортсменов на соревнования. В результате сотрудники успешно выступают на корпоративных, региональных и всероссийских спартакиадах трудящихся.

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