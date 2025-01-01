Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Популярный летний фестиваль в Пермском крае меняет формат Фестиваль исторической реконструкции в Хохловке пройдёт в первый уикенд августа Поделиться Твитнуть

Андрей Чунтомов

Как стало известно «Новому компаньону», в этом году в Архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» вновь состоится фестиваль исторической реконструкции «На Хохловских холмах» (0+). По традиции, фестиваль пройдёт в первый уикенд августа — 2 и 3 числа, но формат мероприятия изменится.

Фестиваль «На Хохловских холмах» знаком многим по реконструкциям сражений и рыцарским турнирам на ристалище. В этом году боёв не будет: акцент делается на реконструкции ремёсел и промыслов, обрядов и традиций, повседневной жизни и значимых событий в крестьянской семье.

Важнейшим пунктом программы станет спектакль «Про жись» (6+) екатеринбургского театрального проекта «Голоса уральских деревень». Совсем недавно этот замечательный спектакль был показан на фестивале «Тайны горы Крестовой» в декорациях к фильму «Сердце пармы». Интересно, что действие основано на записях фольклористов, сделанных в посёлке Майкор и в других населённых пунктах Пермского края.

На набережной «Хохловки» реконструкторы воссоздадут атмосферу работы сользавода, а в музейный залив зайдет копия лодки Ермака — исторического струга XVI века, использовавшегося казаками для освоения Сибири.

В течение двух дней гости фестиваля смогут присоединиться к обрядам, сопровождавшим поворотные события крестьянской жизни (свадьба и проводы в армию), а также принять участие в различных мастер-классах, помочь в музейном огороде, присоединиться к школе крюкового пения, послушать выступления групп RusTradEns и «Вербное воскресенье».

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