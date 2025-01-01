В Перми задержаны курьеры, забравшие у пенсионерки 100 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

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В Перми сотрудники правоохранительных органов задержали курьеров, забравших 100 тыс. руб. у пожилой женщины. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на пресс-службу прикамской полиции.

В ведомстве уточнили, что сотрудники уголовного розыска из отдела полиции Кировского района и городского управления МВД задержали подозреваемых в мошенничестве против 71-летней жительницы Перми. Задержанными оказались ранее не привлекавшиеся к уголовной ответственности и официально не трудоустроенные жители города 28 и 23 лет.

Следствие установило, что обманным путём злоумышленники убедили потерпевшую передать свои накопления в некое казначейство для оформления декларации. Следуя указаниям, полученным от неустановленных лиц, пенсионерка передала курьерам 100 тыс. руб. на ул. Генерала Панфилова, во дворе жилого дома.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В настоящее время проводятся следственные мероприятия.

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