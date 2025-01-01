В Перми 23 июля прозвучит сигнал о беспилотной опасности Сирены включат в учебных целях Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

В среду, 23 июля, на территории Перми запустят систему оповещения — прозвучит сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ! БЕСПИЛОТНАЯ ОПАСНОСТЬ». Из информации на сайте Пермской дирекции дорожного движения следует, что оповещение проводится в связи с тренировкой и носит учебный характер.

Отмечается, что электросирены и речевое оповещение будут звучать в течение трёх минут.

«Просим жителей города, услышав звук сирен и речевое оповещение, соблюдать спокойствие», — пишут в ПДДД.

На сайте также опубликован порядок действий при атаке БПЛА. В случае нахождения в здании запрещено из него выходить и подходить к окнам, по возможности стоит спуститься на нижние этажи или паркинг по лестнице.

«Если вы находитесь в квартире, то отключите внутреннее освещение, возьмите детей и займите безопасное место (туалетная или ванная комната, прихожая, место за перегородками подальше от окон). Если вы находитесь на улице, то зайдите в ближайшее здание, паркинг, подземный переход. Заметив летательное устройство, сразу уходите из зоны его видимости», — добавили в ПДДД.

При нахождении в автомобиле или общественном транспорте нужно остановиться, покинуть транспортное средство и зайти в ближайшее здание, паркинг или подземный переход.

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