Ревнивую пермячку оштрафовали за нецензурные смс-сообщения Доказать, что она же создала фальшивый аккаунт с фотографиями «конкурентки», не удалось Поделиться Твитнуть

фото: benzoix

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В Перми местная жительница выплатила штраф за отправку непристойных текстовых сообщений, сообщили в пресс-службе ГУФССП по региону. Причиной всему послужила ревность к виртуальной знакомой супруга, которая побудила женщину из Перми отправить несколько оскорбительных СМС предполагаемой сопернице.

Практически в то же время в одной из соцсетей появился фальшивый аккаунт с фотографиями той самой «конкурентки». Помимо изображений, на странице содержалась недостоверная информация, представлявшая потерпевшую в глазах интернет-пользователей как личность с низким социальным статусом. Сопоставив даты обоих событий, опороченная женщина предположила, что за этим стоит один и тот же человек. Поскольку несколько СМС она получила с телефонного номера своего виртуального приятеля, она решила, что автором оскорблений и создателем фейкового профиля является либо он сам, либо его жена. Она подала иск в суд, требуя удалить страницу, оскорбляющую ее честь и достоинство, а также возместить моральный ущерб, нанесённый оскорблениями в СМС-переписке.

Суд отклонил требования истицы относительно удаления ложной информации из интернета и публикации опровержения. Во-первых, на момент судебного разбирательства страница уже была удалена. Во-вторых, убедительных доказательств того, что ответчик создал страницу с информацией, порочащей честь и достоинство истицы, представлено не было. Однако у суда не возникло сомнений в авторстве оскорбительных сообщений, поскольку клеветница призналась, что писала их с телефона мужа без его согласия. Женщину обязали выплатить пострадавшей компенсацию морального ущерба в размере 15 тыс. руб. за унижения в текстовых сообщениях.

Исполнительный лист был направлен в отдел судебных приставов по Ленинскому и Индустриальному районам ГУФССП России по Пермскому краю. Сотрудник ведомства своевременно уведомил должницу о возбуждении исполнительного производства и предупредил о негативных последствиях игнорирования долговых обязательств. Однако даже перспектива применения мер принудительного взыскания не заставила женщину выплатить компенсацию в установленный законом срок. Перечисления начали поступать взыскательнице только после того, как сотрудник органа принудительного исполнения обратил взыскание на денежные средства на расчётных счетах должника.

После полной выплаты присуждённой суммы исполнительное производство было завершено фактическим исполнением.

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