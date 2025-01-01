За полгода из Пермского края выдворили на родину 80 мигрантов Они находились в РФ нелегально Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

Согласно официальным данным ГУФССП по Пермскому краю, в течение шести месяцев 2025 года из Прикамья депортированы 80 иностранных граждан, находящихся в РФ нелегально. Этот показатель втрое ниже, чем за тот же период предыдущего года.

Основную долю депортированных составляют выходцы из Узбекистана (25 чел.), за ними следуют граждане Таджикистана (22 чел.). Также среди выдворенных были граждане Киргизии, Армении и Казахстана.

Судебные органы Пермского края признали их виновными в административном правонарушении, предусмотренном ст. 18.8 КоАП РФ, касающейся нарушения иностранными гражданами правил въезда или режима пребывания в стране. На основании этой статьи нарушители были подвергнуты штрафам и депортированы за пределы России.

Сотрудники специализированного отдела ГУФССП России по Пермскому краю осуществили сопровождение нелегальных мигрантов до пунктов пересечения государственной границы РФ, где они были переданы сотрудникам пограничной службы ФСБ для дальнейшей отправки на родину. В паспортах этих граждан проставлена отметка о депортации, что влечёт за собой запрет на въезд в Россию в течение последующих пяти лет.

В ближайшем будущем судебные приставы планируют осуществить выдворение ещё пяти нелегальных мигрантов, находящихся в Центре временного содержания иностранных граждан.

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