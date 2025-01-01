Количество фреш-баров в Перми за год увеличилось на 44% Пермь вошло в число городов с наибольшей ценовой доступностью напитков Поделиться Твитнуть

Согласно данным 2ГИС, число фреш-баров в 16 крупнейших российских городах в июле 2025 года продемонстрировало рост на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Теперь общее количество точек, предлагающих разнообразные прохладительные напитки, такие как матча, лимонады, смузи и бабл-ти, превышает 2300.

Наиболее значительный скачок в количестве фреш-баров был отмечен в Челябинске (прирост на 47%, достигнув 84 точек), Перми (+44%, теперь 33 точки) и Казани (+36%, 80 точек продаж).

Аналитики 2ГИС также выяснили среднюю стоимость популярных освежающих напитков.

Средняя цена bubble tea (сладкий холодный чай с жевательными шариками из тапиоки или фруктового желе) в Перми составляет 349 руб. за 300 мл. Бамбл-кофе (смесь эспрессо и апельсинового сока) обойдется в 304 руб., айс-кофе (охлаждённый кофе, часто с молоком, льдом или сиропами) — в 228 руб., а матча (взбитый зелёный чай в порошке) — в 230 руб.

Анализ ценовой политики на модные напитки в городах-миллионниках выявил любопытные региональные различия. Москва, Санкт-Петербург, Казань и Уфа стабильно входят в число городов с самыми высокими ценами на все напитки, в то время как Омск, Пермь и Воронеж характеризуются наибольшей ценовой доступностью.

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