Перевозчик в Перми не оплачивал водителям автобусов сверхурочную работу Делом занялась трудовая инспекция Поделиться Твитнуть

Анна Орлова

С начала текущего года в Государственную инспекцию труда по Пермскому краю поступили жалобы от 77 сотрудников ООО «РТ-Лайн», крупной федеральной транспортной компании, касающиеся невыплаты заработной платы в полном объёме.

На основании полученных жалоб было инспекция организовало внеплановое контрольное мероприятие в отношении работодателя. В ходе проверки было установлено, что водителям автобусов в течение года не в полной мере оплачивались часы переработки (оплата производилась не за фактически отработанное время). Кроме того, при начислении повышенной оплаты за работу в выходные и праздничные дни не учитывались компенсационные и стимулирующие выплаты, предусмотренные системой оплаты труда.

Работодателю было выдано обязательное к исполнению предписание, требующее произвести полный расчет по оплате труда водителей за работу в выходные и праздничные дни, а также за сверхурочную работу.

В дополнение к этому в отношении работодателя было начато административное производство за нарушение норм трудового законодательства.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.