Пермские школьники и студенты создали интерактивную карту памяти В Индустриальном районе реализуется проект «Улица 9 Мая», посвященный 80-летию Победы Поделиться Твитнуть

По случаю 80-летия Победы в Перми запущен уникальный краеведческий проект «Улица 9 Мая». Это интерактивная карта, которая объединяет истории улиц, связанных с Великой Отечественной войной. В рамках реализации проекта учащиеся пермских школ, колледжей и вузов создали серию видеороликов о знаковых местах краевой столицы. Таким образом, им удалось закрепить память о подвиге советского народа.

В проект «Улица 9 Мая» входят цифровая карта с метками, где каждая точка является историей, снятой молодыми пермяками, а также видеоролики о местах, связанных с войной: от эвакогоспиталей до улиц, названных в честь героев.

Для того чтобы собрать материал, подростки исследуют архивы, встречаются с ветеранами и показывают, как память живет сегодня. Иными словами, получается современный взгляд на события тех лет.

В настоящее время в проекте уже собраны работы про ул. Подводников (связь между тыловым Молотовом и атомной субмариной «Пермь»). Также есть материал о Балатовском лесе, где в войну стояли землянки и госпитали, и сквере Миндовского, который является частичкой наследия легендарного лесовода, занимавшегося самым мирным трудом в военные годы.

Помимо этого, пермские школьники и студенты собрали материал о Братской могиле воинов эвакогоспиталя № 5936 (Верхне-Муллинское кладбище) и ул. Братьев Игнатовых, названной в честь партизан-героев Кубани.

Пока это десять точек на карте Индустриального района. В перспективе создатели планируют расширить проект на весь город.

Чтобы узнать о проекте, надо зайти на его сайт, выбрать на карте любую точку — например, «Братская могила воинов эвакогоспиталя № 5936». Далее пользователь сможет посмотреть мини-фильм, снятый учениками этой школы, с архивными кадрами и воспоминаниями в удобном формате на выбор.

Создателями проекта стала АНО «Центр патриотического воспитания "Победа». Проект создан при поддержке Фонда грантов губернатора Пермского края.

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