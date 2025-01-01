В Прикамье загорелся подъезд многоквартирного дома
Сгорели три велосипеда, один самокат и детская коляска
В понедельник, 21 июля, в 16:50 на пульт дежурного поступил сигнал о возгорании по адресу: Оса, ул. Генерала Богомягкова, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.
Прибывшие на место происшествия первые пожарные расчёты обнаружили очаг огня на первом этаже многоквартирного дома, в третьем подъезде.
В результате инцидента никто не пострадал.
До прибытия пожарных служб из зоны опасности самостоятельно вышли 24 жильца дома.
Огнем была охвачена территория площадью 4 кв. м.
В результате пожара уничтожено огнём три велосипеда, один самокат, детская коляска, а также электрощиток.
Локализация пожара была зафиксирована в 17:00.
В настоящее время дознаватели МЧС проводят расследование для установления причины возгорания.
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