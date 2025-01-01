В Прикамье загорелся подъезд многоквартирного дома Сгорели три велосипеда, один самокат и детская коляска Поделиться Твитнуть

Фото: МЧС России

В понедельник, 21 июля, в 16:50 на пульт дежурного поступил сигнал о возгорании по адресу: Оса, ул. Генерала Богомягкова, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.

Прибывшие на место происшествия первые пожарные расчёты обнаружили очаг огня на первом этаже многоквартирного дома, в третьем подъезде.

В результате инцидента никто не пострадал.

До прибытия пожарных служб из зоны опасности самостоятельно вышли 24 жильца дома.

Огнем была охвачена территория площадью 4 кв. м.

В результате пожара уничтожено огнём три велосипеда, один самокат, детская коляска, а также электрощиток.

Локализация пожара была зафиксирована в 17:00.

В настоящее время дознаватели МЧС проводят расследование для установления причины возгорания.





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