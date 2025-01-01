Прокуратура Пермского района помогла получить подрядчику оплату по контракту Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского района провела инспекцию, чтобы удостовериться в соблюдении прав предпринимателей на своевременное получение оплаты по заключенным государственным контрактам, и обнаружила случай задержки оплаты со стороны МАУ «Ритуал» за работы, выполненные подрядчиком в соответствии с условиями муниципального контракта, сообщает Единый портал прокуратуры РФ.

В связи с выявленными нарушениями главе муниципального учреждения было направлено представление. После его рассмотрения нарушение прав предпринимателя было устранено, и оплата произведена в полном объеме.

По инициативе прокурора, ответственные должностные лица были привлечены к административной ответственности согласно ч. 7 ст. 7.30.4 КоАП РФ (нарушение установленного срока оплаты товаров, работ, услуг по контракту, заключенному с малым или средним бизнесом).

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