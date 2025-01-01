Cредние зарплатные предложения в общепите Пермского края за год выросли на 16% Наиболее существенный рост зарплатных предложений зафиксирован у официантов Поделиться Твитнуть

фото: Drazen Zigic

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Согласно анализу, проведённому специалистами «Авито Работы», наблюдается увеличение предлагаемых заработных плат для новых сотрудников кафе и ресторанного бизнеса в первом полугодии 2025 годов. В Пермском крае средний размер зарплаты, которую работодатели готовы предложить соискателям, увеличился на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 47 745 руб. в месяц.

Работа в сфере общественного питания часто предполагает гибкий график, позволяющий выбирать утренние или вечерние смены, в форматах 2/2, 3/3, 4/2, 4/3, 5/2. Важно отметить, что средние зарплатные предложения формируются на основе усредненных значений, указанных работодателями в описаниях вакансий.

Наиболее существенный рост зарплатных предложений зафиксирован для официантов — на 66% по сравнению с первым полугодием предыдущего года. В первой половине 2025 года средняя предлагаемая зарплата для них составила 103 214 руб./мес. При этом необходимо учитывать, что значительную часть дохода официантов составляют чаевые, а иногда и проценты от выручки заведения. Работодатели часто указывают в вакансиях максимально возможный доход, чтобы привлечь больше соискателей. Окончательный заработок официанта зависит от графика, количества отработанных смен, сезонности и местоположения заведения.

На втором месте по росту зарплат — бариста, для которых средние предлагаемые зарплаты увеличились на 20% и достигли 42 637 руб./мес.

На фоне расширения ресторанного бизнеса растут зарплатные предложения и для работников кухни. Среди них лидирует профессия пекаря — предлагаемые зарплаты для них увеличились на 41% и составили около 50 664 руб./мес.

В целом, зарплаты для работников кухни выросли на 33% по сравнению с прошлым годом — в первом полугодии 2025 года им предлагали в среднем около 44 124 руб./мес. Зарплаты мясников увеличились на 27%, и в первой половине текущего года соискатели могли рассчитывать на 61 653 руб./мес.

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