В Пермском округе борщевик заполонил свыше 7,6 тысячи гектаров земли На нарушителей наложены крупные штрафы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как призналась глава Пермского муниципального округа Ольга Андрианова, самый распространенный запрос, который она и её пресс-служба получает, касается борьбы с борщевиком Сосновского.

Андрианова отметила, что власти продолжают активно бороться с этим опасным растением. На данный момент он занимает территорию в 7650 га, причём большая часть, около 86%, находится в частной собственности.

На муниципальных территориях и землях, чьи владельцы не определены, подрядчики проводят комплексные работы с использованием специальных химических препаратов, регулярно скашивают растительность; повторно обрабатывают территории, где борщевик особенно сильно разросся.

К настоящему времени обработано 600 га земли.

Глава округа отметила, что из бюджета территории регулярно выделяются средства на уничтожение борщевика, однако, несмотря на финансовую поддержку, решить эту проблему невозможно без помощи владельцев частных земельных участков.

На сегодняшний день уже выдано 290 актов владельцам частных участков, 65 собственников получили уведомления о необходимости ликвидации борщевика.

На нарушителей наложены крупные штрафы, общая сумма которых превышает 200 тыс. руб.

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