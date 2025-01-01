Виновник гибели двух человек в ДТП в Прикамье осуждён на три года колонии Поделиться Твитнуть

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Кунгурский городской суд вынес обвинительный приговор 32-летнему жителю Владимирской области, признав его виновным в нарушении правил дорожного движения, которое по неосторожности привело к гибели двух человек.

Роковое столкновение произошло в январе 2025 года. Подсудимый, управляя грузовым автомобилем SITRAK С7Н на трассе Кострома—Шарья—Киров—Пермь, подъезд к п. Ачит, М-12 Восток, пренебрёг правилами дорожного движения и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с легковым автомобилем RENAULT LOGAN. Водитель и пассажир RENAULT получили несовместимые с жизнью травмы и скончались на месте аварии.

Суд квалифицировал действия мужчины как преступление, предусмотренное ч. 5 ст. 264 УК РФ, и назначил наказание в виде трёх лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Кроме того, он лишён права управлять транспортными средствами на два года. Осуждённый должен самостоятельно прибыть в колонию для отбывания наказания.

Следует отметить, что данный приговор ещё не вступил в законную силу.

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