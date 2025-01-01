Власти Перми отчитались о ремонте дорог во всех районах города Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми продолжаются масштабные работы по восстановлению дорожного полотна во всех районах города.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в Индустриальном районе завершён ремонт дороги на ул. Леонова, обновлены бордюры. В настоящее время проводятся работы по асфальтированию пешеходных зон и нанесению дорожной разметки.

В Дзержинском районе близится к завершению комплексное обновление улиц Якуба Коласа, Решетникова и Толмачёва. В перечень работ вошло благоустройство тротуаров, замена бордюров, ремонт проезжей части и озеленение.

В Кировском районе на ул. Светлогорской дорожное покрытие отремонтировано, нанесена разметка.

В Ленинском районе работы завершены на ряде улиц. На ул. Верхне-Курьинской заменены бордюры, отремонтирована проезжая часть, обустроены газоны и установлены новые дорожные знаки. На ул. Горького восстановлена проезжая часть и часть тротуаров, нанесена разметка. На ул. Куйбышева заменили бортовой камень, отремонтировали проезжую часть и частично тротуары, нанесли разметку. На ул. Екатерининской завершили ремонт проезжей части и нанесли разметку.

В Мотовилихинском районе завершено восстановление дорожного покрытия на участке до развязки на Восточном обходе. На б. Гагарина проведено фрезерование и уложен выравнивающий слой асфальта. На ул. Тургенева заменены бордюры, отремонтирована дорога и тротуары, устроены газоны. На ул. Уинской заменили бортовые камни и устроили островок безопасности.

В Орджоникидзевском районе на ул. Лянгасова завершен ремонт дорожного покрытия и бордюров, обновлена ливневая канализация и установлены дорожные знаки. Ожидаются результаты лабораторных исследований верхнего слоя покрытия для нанесения разметки.

В Свердловском районе работы выполнены на улицах Лихвинской и Братской. Отремонтирована дорога, укреплены обочины и установлены дорожные знаки.

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