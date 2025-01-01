Совершивший наезд на 14-летнего подростка водитель задержан в Пермском крае ДТП произошло 20 июля Поделиться Твитнуть

В Краснокамске следователями СК России задержан подозреваемый в совершении дорожно-транспортного происшествия, в результате которого скончался несовершеннолетний.

В связи с трагическим ДТП, повлекшим гибель несовершеннолетнего, следственным отделом по Краснокамску СУ СК России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ, квалифицирующей нарушение ПДД водителем, повлекшее смерть по неосторожности.

По данным следствия, 20 июля 2025 года утром на трассе, соединяющей с. Стряпунята и д. Ананичи Краснокамского округа Пермского края, водитель, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, потерял контроль над автомобилем, что привело к съезду с дороги и столкновению с объектом.

В результате аварии пассажир 2011 г.р. погиб. Трое других пассажиров, включая подростков 15 и 16 лет, получили телесные повреждения различной степени тяжести.

В настоящее время виновник задержан в соответствии с процедурой, предусмотренной статьями 91 и 92 УПК РФ. В судебные органы направлено прошение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. В скором времени ему будет предъявлено обвинение.

Следователи провели осмотр места происшествия и поврежденного автомобиля, назначены необходимые экспертизы, ведётся допрос свидетелей. Расследование по данному уголовному делу продолжается.

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