За неделю полицейские Прикамья задержали 33 преступника Все они находились в розыске Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю

Главное управление МВД России по Пермскому краю подвело итоги недельной работы по поиску лиц, совершивших преступления, сообщили в пресс-службе ведомства.

За отчётный период удалось установить местонахождение 33 человек, скрывавшихся от правосудия, уклонявшихся от назначенного судом наказания, а также находившихся в розыске у других правоохранительных органов.

Кроме того, обнаружены семь пропавших без вести, среди которых шестеро — несовершеннолетние. Отмечается, что это подростки, неоднократно уходившие из дома и стоящие на учете в полиции за бродяжничество.

Основными факторами, провоцирующими самовольные уходы детей, являются, считают в МВД, отсутствие должного надзора, недостаток внимания со стороны взрослых, ненадлежащий уход со стороны родителей, их аморальный образ жизни, конфликты в семье и нежелание жить в детских домах и приютах.

Каждое сообщение о пропавшем человеке регистрируется в Бюро регистрации несчастных случаев ГУ МВД России по Пермскому краю (тел. 241-36-40). Сотрудники данного подразделения работают в режиме 24/7, непрерывно отслеживая информацию о преступлениях, розыске граждан и обнаружении тел, в том числе неопознанных. Они оперативно сопоставляют поступающие сведения с имеющимися базами данных для установления разыскиваемых лиц.

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