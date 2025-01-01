На освещение дорог региона власти Пермского края выделили почти 3 млрд рублей В Прикамье продолжается реализация проекта «Светлый край» Поделиться Твитнуть

Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края разместило пять тендеров на установку необходимого освещения вдоль региональных трасс. Согласно информации, опубликованной на портале госзакупок, общая сумма контрактов превышает 2,86 млрд руб. Работы финансируются в рамках проекта «Светлый край», цель которого – обеспечить освещение на подъездах ко всем муниципальным образованиям Пермского края. Об этом пишет Properm.

На данный момент завершён только один аукцион, объявленный 30 мая, с единственной поданной заявкой. Стоимость этого контракта составила более 366 млн руб. В рамках данного соглашения будет проведено освещение на въездах в населенные пункты Пермского округа, включая Усть-Качку, п. Щучье Озеро в Октябрьском округе, четыре деревни там же, три села в Бардымском округе, а также по одному населенному пункту в Куединском и Чернушинском округах.

Единственным участником торгов и основным подрядчиком УАДиТ и регионального Минтранса стало АО «Уралмостострой». После прекращения действия контракта на реконструкцию моста через Чусовую с АО «Стройтрансгаз» проект был передан «Мостоотряду 123», дочерней компании «Уралмостостроя», за 2,5 млрд руб.

Начальник филиала АО «Уралмостострой» «Мостоотряд № 123» Юрий Истягин подтвердил, что компания планирует участвовать в оставшихся торгах на обустройство освещения региональных дорог.

Закупки по оставшимся четырём лотам продолжаются. Самая крупная из них – лот №2 – имеет начальную стоимость более 568 млн руб. Предметом торгов является контракт на организацию освещения на въездах в 21 населенный пункт Нытвенского, Верещагинского, Большесосновского, Оханского, Очерского и Частинского округов.

Сегодня протяженность региональных дорог в Пермском крае составляет около 3,5 тыс. км, почти 380 км из которых проходят через населенные пункты. Однако только 172,1 км этих дорог имеют наружное освещение. Реализация проекта «Светлый край» позволит достичь 100% обеспеченности освещением.

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