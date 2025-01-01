Губернатор Прикамья встретился с главой российского МИДа Поделиться Твитнуть

фото: тг-канал Дмитрия Махонина

Состоялась деловая встреча губернатора Пермского края Дмитрия Махонина с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Центральной темой обсуждения стала организация презентации нашего региона на территории МИДа России. Планируется ознакомить представителей Министерства иностранных дел и иностранных государств с экономическими возможностями, инвестиционной привлекательностью и туристическим богатством Прикамья, написал в своём Telegram-канале глава региона.

Данная инициатива направлена на укрепление внешнеторговых связей Пермского края (в настоящий момент регион поддерживает партнерские отношения со 103 странами).

Осенью Пермь примет участие в первой международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Беларусь», а также организует Дни Перми в Минске.

Пермяки хотят показать иностранным партнерам, чем живёт регион, начиная с богатого культурного наследия и народных обычаев и заканчивая современными научными разработками и промышленными достижениями.

"Наша краевая столица ежегодно становится площадкой для встречи делегаций со всего мира. Стремимся и дальше укреплять позиции Прикамья в международной кооперации, создавать новые возможности для развития региона. Благодарю Сергея Викторовича за поддержку Прикамья!" - написал Дмитрий Махонин.

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