В Прикамье состоялась масштабная выставка-форум «Агрофест-2025» Поделиться Твитнуть

Пресс-служба партии «Единая Россия»

17 и 18 июля на территории конноспортивного комплекса в посёлке Ферма состоялось главное агрособытие года: «Прикамский Агрофест-2025».

На площадке развернулась выставка сельскохозяйственной техники, включая тракторы, комбайны и инновационную технику. Особое внимание было уделено выставке животноводства, где были представлены передовые достижения в области племенного дела. Около 40 ведущих сельхозпредприятий Пермского края представили свою продукции и инновационные разработки.

В рамках фестиваля прошёл краевой конкурс механизаторов, где участники демонстрировали мастерство в управлении сельхозтехникой, и региональный этап Всероссийского марафона «Земля спорта».

На пленарном заседании с участием губернатора Пермского края, секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Дмитрия Махонина эксперты отрасли рассмотрели вопросы инноваций, ресурсосбережения и кадровой политики в АПК.

В рамках деловой программы председатель общественного совета проекта партии «Единая Россия» «Российское село» в Пермском крае Алексей Андреев выступил с докладом на круглом столе «Развитие кадрового потенциала со школьной скамьи — агроклассы», подчеркнув значимость ранней профориентации и непрерывного образовательного пути.

«Чтобы выпускник того или иного уровня, завершая обучение, был готов именно работать по тому заказу, который необходим сегодня работодателю», — поделился он.

На втором дне «Агрофеста» участники активно обменивались опытом на тематических сессиях, разбирали актуальные вопросы на круглых столах и демонстрировали сноровку в спортивных конкурсах.

Прикамский Агрофест — уникальная возможность для аграриев, сельхозпроизводителей и всех, кто связан с АПК, узнать о новых технологиях, получить полезные контакты и обсудить актуальные вопросы отрасли. Главной темой Агрофеста-2025 стало повышение эффективности производства и нацпроект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

Добавим, в Прикамье партийные проекты и народная программа «Единой России» поддерживают комплексное развитие сельских территорий. По инициативе партии в сельских школах создаются агроклассы. К 2030 году их должно появиться более 18 тыс. по всей стране.

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