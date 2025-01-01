Вокзал Пермь II вошёл в число лидеров по количеству видеоконсультаций оператора Они проводятся через справочные терминалы Поделиться Твитнуть

Фото: ОАО «РЖД»

Вокзал Пермь II занял второе место по количеству видеоконсультаций через справочные терминалы — в первом полугодии 2025 года совершено более 2 тыс. звонков оператору. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

На первом месте расположился екатеринбургский вокзал, где прошло 2,5 тыс. звонков. Всего в 2025 году пассажиры РЖД совершили 6,5 тыс. обращений к оператору.





«Чаще всего пассажиры спрашивают о расписании движения поездов, вариантах пересадок, наличии билетов и стоимости проезда, номерах путей отправления и прибытия поездов. Кроме того, операторы помогают сориентироваться на вокзальном комплексе, дают информацию о маршрутах городского транспорта и местных достопримечательностях», — отметили в пресс-службе РЖД.





Напомним, интерактивные терминалы сменили справочное бюро. Информацию можно найти самостоятельно или позвонить оператору. Консультации ведутся круглосуточно на русском, английском и китайском языках, а также на русском жестовом — в 2025 году ей воспользовались 29 человек.





В целом в стране работают 590 таких терминалов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.