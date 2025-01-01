Поезд Симферополь—Пермь задерживается на три часа из-за повреждения контактной сети Её повредили обломки украинских БПЛА Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На сайте компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» появилась информация о задержке пассажирского поезда «Симферополь—Пермь» на три часа. Состав оказался в числе 15 пассажирских поездов, следующих из Крыма, но задержанных в пути из-за атаки украинских дронов.

Поезд № 141/142 «Симферополь—Пермь» отправился в столицу Прикамья 19 июля.

Кроме Перми, с опозданием следуют поезда из Севастополя, Евпатории и Симферополя в Санкт-Петербург, а также из Симферополя и Феодосии в Москву. Кроме того, задерживается и поезд из Симферополя в Смоленск. Задержки составляют от полутора до пяти часов.

Как сообщили в РЖД, в связи с происшествием на станции Каменоломни в Ростовской области обломки украинских БПЛА повредили контактную сеть, с задержками идут более 50 поездов формирования ФПК и «Гранд Сервис Экспресс».

«Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам. Пассажиры поездов, задерживающихся в пути следования, будут обеспечены водой, свыше 4 часов — питанием. Для обслуживания пассажиров дополнительно открыты билетные кассы на 13 станциях. Ведётся информирование через СМС», — пояснили в железнодорожной компании.

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