«Симфония Пармы на земле Перы» в Прикамье объединила 4000 человек На фестивале выступил Пётр Дранга Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

Одним из праздничных мероприятий событийной линейки в честь 100-летия Коми-Пермяцкого округа стал фестиваль «Симфония Пармы на земле Перы» (0+), который прошёл на территории Гайнского округа и объединил более 4 тыс. человек.

Фестиваль, состоявшийся на урочищах Пернаяг и Лугдын, объединил сразу два события — музыкальный проект «Симфония Пармы» и XIV Межмуниципальный фестиваль «На земле Перы».

Для участников и гостей работали интерактивные площадки, проходили мастер-классы по народным ремёслам и экскурсии по живописным местам, также были предусмотрены дегустации местной кухни и этнические инсталляции. Состоялись соревнования «Богатырские забавы», «Лучшая Зарань», прошёл квест «Семейный сундук», а в рамках программы «Пусть поёт твоя душа» выступили 20 самобытных коллективов Пермского края.

Кроме того, на главной сцене фестиваля была представлена масштабная концертная программа, в которой приняли участие творческие коллективы из Прикамья и Республики Коми. Кульминацией праздника стала музыкально-поэтическая постановка «Симфония Пармы» — свои авторские произведения в сопровождении сводного симфонического оркестра Пермского края представил заслуженный артист России, музыкант и композитор Пётр Дранга. Музыку дополнили стихи коми-пермяцких авторов на русском и коми-пермяцком языках, которые исполнили актёры Коми-Пермяцкого национального драматического театра и Пермского академического Театра-Театра.

«Для меня это важное мероприятие, которое заряжает людей хорошей энергией на целый год. Хорош формат восприятия симфонической музыки на природе, особенно в такой прекрасный летний день. Впечатления от общения с жителями у меня самые добрые. Это всегда искренние, настоящие люди. Я много раз приезжал в Пермский край, всегда было так», — рассказал Пётр Дранга.

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