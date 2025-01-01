В Прикамье на 4,2% снизилась средняя цена на новые внедорожники и кроссоверы на платформе «Авито» Больше всего пермяки интересовались марками HAVAL, Chery и Changan Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В «Авито Авто» проанализировали предложение на новые кроссоверы и внедорожники, которые продавались на платформе во втором квартале этого года, а также интерес к таким машинам со стороны жителей Прикамья. Как выяснилось, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средняя цена представителей сегмента SUV на «Авито» снизилась на 4,2%, составив 2 959 900 руб. Такие данные «Новому компаньону» предоставили в компании.

По данным исследования, во втором квартале 2025 года потенциальные покупатели чаще всего интересовались вседорожниками марок HAVAL (18,2% от интереса), Chery (14,4%), Changan (12,4%), LADA (8%) и Geely (5,9%).

Самыми востребованными среди моделей оказались Changan CS35 Plus (6,3%), HAVAL Jolion (5,9%), HAVAL H3 (5,7%), «Москвич 3» (5,4%) и Chery Tiggo 4 Pro (4,7%).

Аналитики зафиксировали, что по сравнению со вторым кварталом 2024 года на «Авито Авто» средняя цена автомобилей трёх марок немного снизилась: HAVAL (-9,7% от средней цены), Chery (-7,6%), OMODA (-1,7%). Среди моделей более чем на 10% доступнее стали Toyota Highlander (-30%), Chery Tiggo 4 Pro (-20,7%), Skoda Kodiaq (-13,8%) и Toyota RAV4 (-11,4%).

Если сравнивать с первым кварталом 2025 года, то средняя цена моделей сегмента SUV в продаже на Авито снизилась на 3,5%.

Причины снижения, по мнению экспертов, заключаются в изменении структуры предложения на российском рынке. Из-за этого вырос интерес покупателей и повысилась конкуренция за лучшие предложения.

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