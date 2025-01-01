Поиск пропавшего две недели назад в Прикамье 33-летнего мужчины остановлен Поделиться Твитнуть

В Пермском крае остановлена продолжавшаяся две недели операция по поиску 33-летнего мужчины. Об этом проинформировал поисковый отряд «Регион59 — поиск пропавших людей».





Житель Соликамского городского округа пропал 5 июля. Он ушел из своего дома в микрорайоне Клестовка и перестал поддерживать связь с семьей и друзьями. Более двух недель его местонахождение оставалось неизвестным. 19 июля добровольцы присоединились к поискам жителя Прикамья, распространяя информацию о его исчезновении в социальных сетях.





21 июля поисковый отряд объявил об окончании поисковых мероприятий.





«Найден живым! Спасибо всем, кто помогал в поисках», — поделились волонтеры в своем сообществе.





Поисковики попросили жителей Пермского края удалить репосты с информацией о пропавшем. Информация о том, где находился мужчина в течение двух недель и при каких обстоятельствах его удалось найти, не разглашается.

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