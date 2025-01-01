Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Дом-музей Василия Каменского в Прикамье приглашает на дегустацию ухи и прогулку на стругах Фестиваль музыки и поэзии «Звенидень» состоится 26 июля Поделиться Твитнуть

Пресс-служба Пермского краеведческого музея

Дом-музей Василия Каменского в Троице объявляет о проведении традиционного фестиваля «Звенидень» (0+) «в духе свободы и футуризма». Фестиваль пройдёт 26 июля.

Фестивальное действие пройдёт в режиме трёх параллельных потоков, которые будут развиваться одновременно.

В блок «Словесные водопады: поэтическое наследие и современность» войдут поэтические чтения и всевозможные эксперименты со словом. В программе — открытый поэтический микрофон, Александра Русстофф с поэтическим перформансом «Я посадил дерево…», ридинг-группа «Читаем первоисточник» от проекта «Дикокультурные» и медиация «Железобетонные поэмы» от них же, а также иммерсивный спектакль-чтения «Самый главный артист» от проекта «Искусство поэзии требует слов» (ИПТС) — читка поэтических текстов со зрителями, которые смогут примерить на себя образы Каменского, Маяковского, Кручёных и других футуристов. Блок завершится концертом группы «Меланхолия 1».

Блок «Высокий штиль: поэма полёта» посвящён слиянию поэтического и технического таланта и должен показать, как опыт полётов повлиял на творчество Каменского. Здесь в программе мастер-классы «Василий Каменский — поэт-авиатор» и «Собери свой самолёт».

Третий блок — «Тихая гавань: сельская идиллия Василия Каменского» — посвящён жизни Каменского в Троице. На мастер-классе «Рыбы по небу летают» можно будет изготовить подвески в виде рыбок, мастер-класс «Цветы будущего» предлагает попробовать себя в авангардном рисовании. Кроме того, пройдут мастер-класс «Букеты из дикоросов» и лаборатория «Стихи и стихии» от проекта «Дикокультурные».

Команда FoodArt представит гастрономический перформанс: «Уха Каменского». Бесплатная дегустация пройдёт под литературно-гастрономическое сопровождение на сцене, которое обеспечивает поэтесса и креативный столяр Лина Мифтахова, победительница пермского поэтического слэма и победительница поэтической дуэли «Стрела», участница всероссийского конкурса видеопоэзии «Третий глаз».

На протяжении всего фестивального дня будут проходить экскурсии по дому-музею Каменского и уличным выставкам в Троице, прогулочные экскурсии на сап-бордах «Танец воды и ветра» и прогулки на струге, как герои поэм Каменского, «Струг на волнах поэтической стихии».

Начало фестиваля в 12:00, билеты — от 240 (детский или льготный) до 400 руб., прогулка на стругах — дополнительно 1 тыс. руб.

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