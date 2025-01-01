В лесах Пермского края до 10 сентября вводят особый противопожарный режим Это связано с повышенной опасностью пожаров в лесах Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Правительство Пермского края ввело особый противопожарный режим на территории лесов до 10 сентября 2025 года. Об этом сообщает краевое Минприроды.

В ведомстве отмечают, что такой режим вводят при повышенной опасности пожаров в лесах. В этот период запрещено разжигать костры вне оборудованных кострищ, разводить открытый огонь в парках и на сельхозугодьях, сжигать мусор, горючие материалы и древесные отходы.





В период действия особого режима ужесточаются штрафы. Для граждан их размер увеличится в 2,5 раза и составит 40-50 тыс. руб., для должностных лиц — в два раза, до 60-90 тыс. руб. Штраф для юрлиц возрастёт в шесть раз и достигнет 600 тыс. - 1 млн руб.





«Неосторожное обращение с огнём, выжигание сухой травы с нарушением требований правил пожарной безопасности в лесу и на участках, непосредственно примыкающих к лесам, преследуется по закону», — отметили в ведомстве.





Минприроды напоминает, что в основном лесные пожары — вина людей, которые сжигают мусор, бросают непотушенные окурки и оставляют тлеющими костры.





Сообщить о лесных пожарах можно в Региональную диспетчерскую службу по тел.: 8 (342) 241-08-52, 234-94-44, а также в лесную охрану по тел. 8-800-100-94-00.

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