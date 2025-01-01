За одну операцию кардиологи из Перми избавили пациентку от четырёх заболеваний Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

В Минздраве Пермского края рассказали о сложной операции, которую в краевом центре 57-летней пациентке успешно провели врачи-кардиологи.

Женщина была экстренно доставлена в городскую клиническую больницу №4 с жалобами на сильную одышку, отеки и боли в грудной клетке. Обследование выявило у пациентки целый ряд серьёзных проблем с сердцем, требующих оперативного вмешательства: поражение коронарных артерий, критический стеноз митрального клапана, сопровождающийся его недостаточностью, нарушение сердечного ритма в форме фибрилляции предсердий и наличие тромба в левом предсердии. Специалисты подчеркнули, что каждая из этих патологий могла спровоцировать инфаркт, инсульт или даже привести к смерти. Дополнительно было обнаружено критическое сужение брахиоцефальной артерии (сонной), создающее угрозу острого нарушения мозгового кровообращения, то есть инсульта. Для проведения сложного кардиохирургического лечения врачи ГКБ №4 обратились за помощью к коллегам из кардиодиспансера. Пациентка была оперативно переведена в специализированное учреждение.

Хирургическое вмешательство продолжалось почти пять часов. Послеоперационный период протекал без осложнений под наблюдением кардиолога. Пациентке были даны подробные рекомендации по реабилитации, после чего она была выписана. Спустя три недели ей был назначен второй этап лечения, направленный на предотвращение инсульта — удаление опасной бляшки из сонной артерии.

Главный врач Пермского клинического кардиодиспансера Кирилл Прохоров отметил, что каждая из этих четырёх сердечных патологий в отдельности является показанием к операции на открытом сердце. Одновременная коррекция нескольких заболеваний значительно повышает сложность вмешательства. От хирургической бригады требуется слаженность действий, четкое понимание этапов лечения, высокий профессионализм и выдержка. Команда медиков разработала оптимальный план операции и успешно провела комплексное лечение, значительно снизив риски сосудистых катастроф. Сейчас жизни и здоровью пациентки ничто не угрожает, но ей необходимо следовать рекомендациям специалистов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.