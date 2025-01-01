ЖК «Притяжение» впервые открывает свои двери будущим новосёлам Поделиться Твитнуть

PAN City Group

Покупка квартиры – ответственный шаг. Важно, чтобы такое серьёзное решение принималось уверенно и спокойно. Мы понимаем, что проще и комфортнее один раз увидеть объект своими глазами, чем изучать чертежи и картинки на сайте, поэтому приглашаем всех желающих на экскурсию в новый жилой комплекс!

PAN City Group1 организует премьерный день открытой стройки в Доме «Притяжение»2 по адресу: д. Кондратово, улица Водопроводная, 6а. В субботу, 2 августа 2025 года, с 11:00 до 15:00 часов мы будем ждать тех, кто только задумывается о покупке или уже приобрёл квартиру в этом жилом комплексе.

День открытой стройки – потрясающая возможность своими глазами оценить качество и темпы строительства, изучить достоинства локации, транспортную доступность, близость социальных объектов, прогуляться по территории жилого комплекса, представляя, как совсем скоро вы будете отдыхать в этом дворе, сидя в loung-зоне или прогуливаясь среди цветущих кустарников и травянистых холмов.

На мероприятии вы сможете выбрать максимально комфортную для себя планировку: от компактных студий 25 м2 до просторных четырёхкомнатных квартир — 76 м2, пройтись по комнатам, мысленно расставить мебель, оценить вид из окна и почувствовать атмосферу места, в котором вы планируете жить, а также познакомиться с будущими соседями.

PAN City Group

Важно: приглашая вас на строительную площадку, мы строго соблюдаем все требования безопасности, предусмотренные законом, поэтому на день открытой стройки допускаются только посетители старше 14 лет. Экскурсия проводится по предварительной записи по телефону ‎ 207-17-07 или на сайте дом-притяжение.рф.

Мы ждём ваши заявки до 18:00 часов 1 августа 2025 года. Таким образом, мы сможем распределить всех желающих по небольшим группам и сделать экскурсию максимально комфортной и безопасной.

На дне открытой стройки будут присутствовать специалисты отдела продаж компании PAN City Group, которые помогут забронировать для вас понравившуюся квартиру, дать предварительную оценку и взять на реализацию имеющееся у вас вторичное жилье, при необходимости подобрать комфортный для вас банковский продукт или рассчитать график рассрочки. Вы сможете задать специалистам все интересующие вас вопросы, касающиеся технических характеристик дома, его конструктива, хода строительства и используемых материалов.

Успевайте выбрать для себя и своей семьи подходящий вариант: количество свободных квартир тает с каждым днём.

Срок сдачи дома в эксплуатацию − 1 квартал 2026 года. Готовность объекта на сегодняшний день – 52%.

Приглашаем вас на день открытой стройки в ЖК «Притяжение»!

Когда: 2 августа 2025 года с 11:00 до 15:00.

Где: на территории ЖК «Притяжение» по адресу: д. Кондратово, улица Водопроводная, 6а.

Как записаться: по телефону 207-17-07 или на сайте дом-притяжение.рф.

Будем рады видеть вас!

1 PAN City Group - ООО «ПАН Сити Групп» - управляющая организация ООО СЗ «СИТИ Проект».

2 ЖК «Притяжение»/Дом «Притяжение» — строящийся многоквартирный жилой дом по адресу: Пермский край, Пермский район, д. Кондратово, ул. Водопроводная, 6а. Застройщик — Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «СИТИ Проект». Проектная декларация размещена на сайте единой информационной системы жилищного строительства https://наш.дом.рф/ (ID – 55655), на сайте застройщика https://pancityproject.ru/ а также на сайте https://дом-притяжение.рф.

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