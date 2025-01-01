Мошенник из Уфы обманул пермячку почти на миллион рублей В целом он украл около 10 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермские оперативники вышли на след мошенника, обманувшего пермячку на 1 млн руб. Им оказался житель Уфы, укравший около 10 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба краевой полиции.

В начале июня в отдел полиции №7 поступило заявление о мошенничестве от пермячки — у неё украли порядка 1 млн руб. Оперативники установили, что незнакомец позвонил женщине в мае этого года и попросил продлить договор на обслуживание номера. Она передала ему данные своего паспорта, СНИЛС и номер телефона.





Затем на связь вышел якобы сотрудник следкома и сообщил о мошенниках, которые получили доступ к её счетам, поэтому необходимо «срочно задекларировать все имеющиеся накопления». Жительница Свердловского района отнесла 1 млн руб. курьеру, но деньги после декларации ей никто не вернул.





Оперативники вышли на след подозреваемого — им оказался 28-летний житель Уфы. Вскоре он был задержан в Перми полицейскими.





В настоящее время известно о девяти мошенничествах обвиняемого. Сотрудники органов внутренних дел ищут и другие преступления мужчины. Общая сумма ущерба — не менее 9 млн 900 тыс. руб.





Против мужчины возбуждено уголовное дело, подозреваемого отпустили под залог в размере 0,5 млн руб.





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