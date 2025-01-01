Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Фестиваль керамики и творческих индустрий «Terra Cotta на Вильве» состоится в Прикамье 9 августа Предварительно будет работать арт-резиденция Поделиться Твитнуть

Фото: Алексей Попов

Как стало известно «Новому компаньону», популярный ремесленный фестиваль во Всеволодо-Вильве состоится в этом году 9 августа. Тема фестиваля этого года — «Царство растений Бориса Пастернака. Звездопад».

Как всегда, фестивалю будет предшествовать творческая арт-резиденция, на которой мастера керамики из Александровска, Перми, Соликамска, Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Томска, Стерлитамака и Петрозаводска будут лепить скульптуры из усть-игумской глины и конаковского шамота, обжигать изделия в технике раку и обвары, а также создадут большую огненную скульптуру, торжественный открытый обжиг которой станет кульминацией фестиваля. Резиденция откроется 28 июля.

Основные события 9 августа пройдут, как всегда, в музее «Дом Пастернака» и его дворике, а также в Морозовском парке. В программе фестиваля «Terra Cotta на Вильве» (0+) — выставка аутентичной керамики, ярмарка, мастер-классы и мастер-шоу, экспресс-экскурсии и музейный квиз, этно-, электронная и авторская музыка, открытие большой огненной скульптуры в сопровождении фаер-шоу и электронной музыки группы Jackie Komutatsu.

В музыкальной программе заявлены этно-мультиинструменталист Михаил Пьянков с программой «С Севера на Восток», а также популярные барды Григорий Данской и Константин Завалин.

«Terra Cotta на Вильве» в этом году проводится в 11-й раз. Фестиваль впервые состоялся в 2011 году по инициативе фонда поддержки культурных проектов «Юрятин» и его основателя, профессора Владимира Абашева. С 2020 по 2023 год фестиваль не проводился и был возрождён в 2024 году благодаря Фонду президентских грантов.

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