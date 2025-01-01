Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Фестиваль керамики и творческих индустрий «Terra Cotta на Вильве» состоится в Прикамье 9 августа
Предварительно будет работать арт-резиденция
Как стало известно «Новому компаньону», популярный ремесленный фестиваль во Всеволодо-Вильве состоится в этом году 9 августа. Тема фестиваля этого года — «Царство растений Бориса Пастернака. Звездопад».
Как всегда, фестивалю будет предшествовать творческая арт-резиденция, на которой мастера керамики из Александровска, Перми, Соликамска, Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Томска, Стерлитамака и Петрозаводска будут лепить скульптуры из усть-игумской глины и конаковского шамота, обжигать изделия в технике раку и обвары, а также создадут большую огненную скульптуру, торжественный открытый обжиг которой станет кульминацией фестиваля. Резиденция откроется 28 июля.
Основные события 9 августа пройдут, как всегда, в музее «Дом Пастернака» и его дворике, а также в Морозовском парке. В программе фестиваля «Terra Cotta на Вильве» (0+) — выставка аутентичной керамики, ярмарка, мастер-классы и мастер-шоу, экспресс-экскурсии и музейный квиз, этно-, электронная и авторская музыка, открытие большой огненной скульптуры в сопровождении фаер-шоу и электронной музыки группы Jackie Komutatsu.
В музыкальной программе заявлены этно-мультиинструменталист Михаил Пьянков с программой «С Севера на Восток», а также популярные барды Григорий Данской и Константин Завалин.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.