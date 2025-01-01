Дело мошенников, продававших машины в автосалоне под Пермью, передано в суд Дело будет рассматриваться в Уфе Поделиться Твитнуть

фото: МВД

Сотрудники Управления по расследованию организованной преступной деятельности Следственного департамента МВД России завершили предварительное расследование уголовного дела мошенников, занимавшихся торговлей автомобилями. Они ловко использовали страх покупателей потерять значительные средства, уже инвестированные в новую покупку. Однако эта преступная схема, действовавшая на протяжении двух лет, была ликвидирована полицией. Главари и члены преступной группы вскоре предстанут перед судом, сообщили в пресс-службе МВД.

По данным следствия, преступная деятельность маскировалась под продажу автомобилей в автосалонах, расположенных в Уфе (Башкортостан) и деревне Хмели (Пермский край). С апреля 2017 года по июль 2019-го злоумышленники предлагали гражданам приобрести автомобили на выгодных условиях, обещая низкие процентные ставки по кредитам.

На кадрах, опубликованных оперативниками, видно, что следственные действия проводятся в автосалоне «Лайк Моторс» (располагался по ш. Космонавтов, 368в, в настоящее время не работает).

С потенциальными покупателями заключались договоры купли-продажи и бралась предоплата, при этом у мошенников не было намерения выполнять условия сделки.

Спустя некоторое время клиентам сообщали, что приобрести автомобиль по ранее объявленной цене невозможно. Вместо этого им предлагали купить его по значительно завышенной стоимости.

В случае отказа покупателям заявляли о невозможности возврата предоплаты или автомобиля, переданного по схеме «трейд-ин» или программе утилизации.

Кроме того, мошенники угрожали штрафными санкциями и требовали оплатить дополнительное оборудование, якобы установленное на автомобили.

В результате многие клиенты были вынуждены приобретать автомобили на заведомо невыгодных условиях, по завышенным ценам и с высокими кредитными ставками. Общая сумма ущерба, нанесенного 464 гражданам, превысила 85 млн руб.

Преступная деятельность была пресечена в апреле 2019 года при содействии сотрудников УЭБиПК МВД по Республике Башкортостан и УЭБиПК МВД России по Пермскому краю.

В ходе расследования уголовного дела следователи провели более 50 обысков, допросили свыше 250 свидетелей из различных регионов России. Было назначено и проведено 1456 судебных экспертиз, результаты которых помогли установить размер материального ущерба, причиненного гражданам.

Двум предполагаемым лидерам и 22 участникам преступной группы предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных статьями 159 и 210 УК РФ. На их имущество стоимостью более 700 млн руб. наложен арест, что позволит полностью возместить ущерб потерпевшим.

В настоящее время уголовное дело, состоящее из 917 томов, с утвержденным обвинительным заключением направлено в Октябрьский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.

Расследование в отношении других предполагаемых руководителей и участников преступной группы продолжается.

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