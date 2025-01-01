В Перми объединили улицу Промышленную и Нестюковский тракт
Теперь можно напрямую выезжать на трассу Пермь—Екатеринбург
Как сообщил в своём telegram-канале советник губернатора по строительным вопросам и депутат краевого парламента Павел Черепанов, в районе Осенцовского промузла соединили две значимые дороги: ул. Промышленная и Нестюковский тракт. На данный момент, по словам депутата, готовность нового выезда с промузла «Осенцы» составила 95%. В целом длина путепровода составляет 208 м.
«Сейчас идёт установка дорожных знаков и ограждений, а также укладка части асфальта. Выезд позволит транспорту следовать через новую развязку напрямую в сторону автомобильной дороги Пермь—Екатеринбург, сократив количество ДТП и пробок», — написал Черепанов.
Кроме того, выезд позволит создать более благоприятную транспортную обстановку для развития предприятий и бизнеса в промышленном узле, отметил депутат, пояснив, что рядом с выездом уже готова стройплощадка для возведения «крупного логистического центра».
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.