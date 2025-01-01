В Пермском театре кукол за 12 млн рублей отремонтируют сцену
У объекта повреждены сценические конструкции
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МАУК «Пермский театр кукол» ищет подрядчика для выполнения работ по предотвращению разрушения стропильной системы, замене штанкетных балок, а также ремонта оборудования верхней механики сцены. Согласно информации с сайта госзакупок, работы необходимы для безопасного использования сценических подъёмов.
Начальная (максимальная) цена контракта составляет 12 млн руб. Срок окончания подачи заявок — 28 июля. Дата подведения итогов — 30 июля.
В документах указано, что повреждения сценической конструкции были обнаружены при визуальном осмотре. Стропильные фермы имеют повреждения, штанкетные балки искривлены.
Подрядчик должен поставить у ремонтируемого участка ограждения, демонтировать обводные блоки, штанкетные балки и опорную деревянную подкладку. Затем исполнитель выполнит ремонт опорных частей стропильной фермы и монтаж стальной штанкетной балки.
Кроме того, в момент выполнения и после окончания работ подрядчик обязан держать участок в порядке — собирать и вывозить мусор, убираться и не допускать складирования отходов.
Все работы должны быть выполнены до 15 сентября этого года.
Напомним, Пермский театр кукол — это объект культурного наследия «Пересыльная тюрьма, где на пути в Сибирь останавливались ссыльные».
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