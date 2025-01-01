При приёме на работу 64% соискателей в Перми готовы пройти проверку на полиграфе Поделиться Твитнуть

фото: standret

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Как выяснил SuperJob, в Перми 64% соискателей готовы пройти проверку на детекторе лжи при приёме на работу.

Каждый четвертый опрошенный выступил категорически против, а 11% испытывают затруднения с ответом: «Мне нечего скрывать, но такая проверка кажется вторжением в личное пространство и нарушением этических норм. Это сразу сигнализирует о недоверии»; «Методика проверки на полиграфе не доказала свою эффективность и надежность».

Мужчины в большей степени склонны соглашаться на проверку на детекторе лжи, чем женщины. Наибольшая доля тех, кто положительно относится к тестированию на полиграфе при трудоустройстве, наблюдается среди молодых людей до 35 лет (65%).

В настоящее время лишь 5% организаций используют полиграф для проверки персонала. Вопрос оправданности применения детектора лжи для кандидатов вызывает споры среди рекрутеров: 34% уверены в его необходимости.

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