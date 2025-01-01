С начала года у нетрезвых водителей Прикамья изъяли 240 автомобилей Наибольшее число таких случаев зафиксировано в Чусовом Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба ГУ ФССП по Пермскому краю

С начала 2025 года в Пермском крае у нетрезвых водителей было изъято 240 транспортных средств. Шофёры также выплатили 21 млн руб. в виде административных штрафов.

В первом полугодии 2025 года в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю находилось около 3 тыс. дел о взыскании штрафов за вождение в нетрезвом виде. Это на 18% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Наблюдается устойчивая тенденция к уменьшению количества таких дел.

Для принудительного взыскания задолженностей по 33 делам был наложен арест на имущество должников на сумму, превышающую 1,8 млн руб. Также был временно ограничен выезд из страны для 977 нарушителей. За первые шесть месяцев года судебные приставы Пермского края взыскали с нетрезвых водителей более 21 млн руб. Наибольшее число должников проживает в Свердловском, Мотовилихинском и Пермском районах Перми.

Согласно действующему законодательству, повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения влечет за собой уголовную ответственность. С января по июнь у злостных нарушителей было конфисковано в пользу государства 240 автомобилей. Наибольшее число таких случаев зафиксировано в Чусовом (33 автомобиля), Березниках (26 автомобилей) и Соликамске (22 автомобиля).

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