Пермяков ждёт тёплая рабочая неделя и похолодание к выходным Дожди начнутся со вторника Поделиться Твитнуть

фото: stefamerpik

freepik.com

На этой неделе погодные условия в Пермском крае будут больше соответствовать середине летнего сезона, чем в предыдущие семь дней. По информации, предоставленной ГИС-Центром ПГНИУ, с понедельника по четверг ожидается превышение температурных показателей на 1-2 градуса относительно средних многолетних значений.

В понедельник в центральных и южных районах региона воздух прогреется до +25…+27˚ в дневное время. В северных районах, куда уже проникла прохладная воздушная масса, ожидается +20…+23˚.

Во вторник вероятны небольшие дожди, на юге — с грозами, а на севере осадки маловероятны. Дневная температура воздуха по всей территории края составит +20…+25˚, на юго-западе возможно повышение до +27˚, а в Перми — до +24˚.

В среду днем ожидается потепление до +23…+25˚. Начиная с середины дня, местами пройдут дожди с грозами. В северных районах преимущественно без осадков, дневная температура также до +25˚.

В четверг погодные условия существенно не изменятся. Дневная температура воздуха составит +20…+25˚, а в северных районах края — до +27˚.

В пятницу начнется поступление холодных воздушных масс в восточную часть Европейской территории России. Однако вытеснение тёплого и влажного воздуха из Пермского края будет происходить постепенно. Именно в этот день наиболее высока вероятность интенсивных дождей, особенно в восточных районах края. Дневная температура воздуха, по предварительным данным, не превысит +17…+22˚, а в Перми из-за дождей — около +20˚.

Прогноз на выходные, 26-27 июля, пока носит предварительный характер. Вероятно, что на большей части территории края осадки прекратятся, но из-за поступления более холодного воздуха с севера в субботу возможно похолодание (днем +17…+22˚, на востоке до +15˚). Степень похолодания будет зависеть от облачности. В дальнейшем прогнозируется прохождение еще одного циклона с сильными дождями в Зауралье, который может оказать влияние на погоду в Пермском крае в воскресенье.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.