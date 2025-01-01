В «Пермском Велофесте» приняли участие более тысячи человек В фестивальном городке весь день работали развлекательные и интерактивные зоны Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

На ул. Петропавловской в Перми 20 июля прошёл «Пермский Велофест». Он собрал свыше 1 тыс. поклонников велоспорта, сообщили в городской администрации.

Профессионалы состязались в велогонке «Критериум» на дистанции в 26 км. Победу среди мужчин одержал Данил Конотоп, за ним — Павел Прядеин и Семен Черных. У женщин первенствовала Наталья Шкурко, «серебро» досталось Марии Степановой, а «бронза» — Александре Бандриной.

Для юных участников были организованы заезды на беговелах, в которых соревновались дети 2-6 лет. Кроме того, все желающие могли принять участие в любительских заездах на дистанции 2,6 км.

Среди любительских команд первое место заняла спортивная школа «Орленок», второе — детский сад «Эрудит», а третье — «Экошкола».

На протяжении всего дня в фестивальном городке работали развлекательные и интерактивные зоны. Посетители могли сдать вторсырьё, сыграть в хоккей на траве, проверить свои знания правил дорожного движения, а также смастерить велосипеды из оригами и конструктора Лего.

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