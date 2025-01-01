Продажи кондиционеров в Перми выросли на 60% за неделю Увеличился спрос и на вентиляторы Поделиться Твитнуть

lifeforstock / freepik.com

В Перми за последнюю неделю увеличились продажи вентиляторов и кондиционеров — на 59% и 60% соответственно. Об этом сообщают аналитики сервиса «Авито».

В основном пермяки предпочитают напольные вентиляторы, которые составляют 41% от всех продаж. Спрос на них удвоился, средняя цена — 2 тыс. руб. Популярны и настольные вентиляторы (22% продаж), их стали покупать на 53% чаще, средняя стоимость — 1,2 тыс. руб.





Среди кондиционеров наибольшим спросом пользуются сплит-системы (65% от всех продаж), мобильные модели составляют 35%. Наиболее популярны настенные кондиционеры (58% продаж), спрос на них вырос на 49%.





Продажи напольных кондиционеров увеличились вдвое, их средняя цена — 13 тыс. руб. Остальные типы кондиционеров, такие как потолочные, канальные, настольные, кассетные составляют менее 2% от общего объёма продаж.





Вырос спрос и на бассейны — пермяки в мае-июне 2025 года брали как каркасные (25%) средней стоимостью в 20 тыс. руб., так и надувные (10%).





Также наблюдается рост интереса к купелям, спрос на них увеличился на 90%, а средняя цена — 90 тыс. руб. Продажи банных чанов за год выросли на 23%, их средняя стоимость — 81 тыс. руб.

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