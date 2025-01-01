Пермский край вошёл в топ-3 регионов по количеству пострадавших на пожарах В 2025 году в регионе произошло более 2 тысяч пожаров Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За первое полугодие 2025 года Пермский край занял третье место среди регионов страны по количеству пострадавших на пожарах. Об этом сообщает пресс-служба краевого МЧС.

В регионе за полугодие зафиксировано 2069 пожаров, что на 1,8% больше, чем в прошлом году (2033 пожара). Из них 1281 пожар произошел в жилом секторе, что составляет 62% от общего числа. Горение сухой травы было в 51 случаев, лесные пожары — в 11.





В результате пожаров погибло 85 человек, в том числе двое детей, а 163 человека получили травмы, из них 12 — дети.





Основными причинами пожаров является неосторожное обращение с огнём — 770 пожаров, неправильное использование электрооборудования — 639 пожаров и печей — 306 пожаров.





Пожары, связанные с гибелью людей, чаще всего были вызваны неосторожностью при обращении с огнём (53 случая) и нарушениями в использовании электрооборудования (23 случая) и печей (7 случая).





«Чаще всего люди получают травмы по причине неправильных действий при эвакуации и тушении пожаров, в том числе при попытках спасения имущества из горящих строений. Немаловажную роль играет нахождение людей в состоянии алкогольного опьянения», — добавили в ГУ МЧС России по Пермскому краю.

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