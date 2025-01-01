Публичные точки доступа Wi-Fi в Пермском крае нанесли на карту Карта опубликована на портале «Управляем вместе» Поделиться Твитнуть

Скрин экрана с портала "Управляем вместе"

Минсвязи Пермского края подготовило карту с публичными точками доступа Wi-Fi на территории региона. Карта опубликована в разделе «Открытые данные» на портале «Управляем вместе». Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

На карте отображаются 1 400 мест в Перми и других населённых пунктах, где можно бесплатно подключиться к Wi-Fi и выйти в интернет. По мере появления новых локаций карту планируется обновлять.

В сервисе размещена подробная информация о том, где можно бесплатно подключиться к интернету. В частности, на карте указаны адрес и вид объекта, наименование учреждения, в котором он находится, сведения о подключении к интернету, скорость, провайдер. Для подключения пользователям нужно выбрать мобильного оператора, после чего на карте отобразится зона его покрытия.

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