Чемпионат России по летнему биатлону пройдёт в Прикамье Соревнования состоятся с 8 по 15 сентября Поделиться Твитнуть

В сентябре на базе федерального центра подготовки по зимним видам спорта «Снежинка» им. А.А. Данилова в Чайковском пройдёт летний чемпионат России по лыжным гонкам (лыжероллерам). Как сообщается на сайте правительства Прикамья, Союз биатлонистов утвердил даты проведения соревнований. Главные старты состоятся с 8 по 15 сентября.

«В программу чемпионата России вошли роллеры гонки, роллеры спринты и роллеры эстафеты. Ожидается, что на старт выйдут порядка 300 стреляющих лыжников, для которых это будет второй старт сезона», — сообщают власти.

Последний раз главные соревнования летнего биатлонного сезона в пермском крае проходили в 2022 году. Помимо этого, на протяжении трёх лет на базе «Снежинка» в Чайковском проходят этапы зимнего Кубка России.

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