Алёна Бронникова За полгода в бюджет Пермского края поступило почти 113 млрд рублей Это на 2,5% больше, чем в прошлом году Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В бюджет Пермского края за первую половину 2025 года поступило 113,54 млрд руб., что составляет 44,9% от планового показателя в 252,63 млрд. Согласно сведениям краевого минфина, это на 2,5% выше, чем годом ранее.

На 1 июля сумма налоговых и неналоговых доходов в бюджет края составила 96,47 млрд руб. — 44,4% от годового плана. Сумма безвозмездных поступлений - 17,06 млрд руб., что составляет 48,2% от плана.

Доходы по налогу на прибыль организаций поступили в бюджет в размере 31,27 млрд руб., доходы от налогов физических лиц — 28,35 млрд руб. План по поступлению доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, перевыполнен на 4,3% — к 1 июля сумма поступлений по данной статье доходов составила 5,3 млрд руб. Что составляет 489,6% исполнения к соответствующему периоду прошлого года.

Объём расходов бюджета Прикамья на 1 июля составил 131,78 млрд руб. — это 41,9% от плана за отчётный период, и 126,1% исполнения год к году. Наибольшая сумма была направлена на образование — 37,57 млрд руб. (48,4% от плана). Наибольший объём исполнения по расходам зафиксирован по межбюджетным трансфертам общего характера бюджетной системы РФ — на 53,8% (7,46 млрд руб.). Значительнее всего за год выросли расходы на национальную экономику — 146,2% исполнения год к году (25,86 млрд руб.).

По итогам первого полугодия в бюджете сложился дефицит в размере 18,23 млрд руб.

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