Алёна Бронникова Из-за работ на магистральном водоводе в Перми более 200 домов останутся без воды Водоснабжение отключат на сутки Поделиться Твитнуть

В Перми 2 августа в течение суток более 200 домов останутся без водоснабжения из-за работ на магистральном водоводе на ул. Крупской. Об этом сообщает «Новогор-Прикамье».

«Сообщаем, что с 10:00 2 августа до 12:00 3 августа будет выведен из работы участок водовода диаметром 600 мм (60 см) по ул. Крупской. Отключение необходимо для замены задвижки», — сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что работы по замене задвижки невозможно провести без временного ограничения водоснабжения и осушения трубопровода. В связи с этим жителей просят сделать заранее необходимый запас воды.

Временные отключения коснутся зданий:

• ул. Сибирская, 94;

• ул. Чернышевского, 7а, 9а, 13, 15, 15а, б, в, г, 17, 17 а, в, г, д, 19, 19а, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 41, 41а;

• ул. Ушинского, 1, 3, 4, 6, 8;

• ул. Красные Казармы, 7, 8, 9, 10, 17, 19, 25;

• ул. Николая Островского, 109, 111, 111а, 113, 119;

• ул. Крупской, 50, 59, 67, 70, 71, 76, 78, 78а, 79а, 80, 80а ,82, 82а, 84, 84а, 85, 85а, 86, 86а, 87, 87 а, б, 88, 89, 89а, 90, 91а, 92, 93;

• ул. Аркадия Гайдара, 6/1, 7, 8, 11, 13, 13а, 14, 16а;

• ул. Пушкарская, 55, 61, 63, 65, 67, 69, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 142а;

• ул. Старцева, 35, 35/2, /3, 35в, 37, 37/2, /3, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 53, 55, 61, 61 к 1, 65;

• бул. Гагарина, 58, 58а, б, 60, 60 а, б, 62а, 64, 66а, 68, 74, 74в, 78, 80, 80а, 84, 84а, б, 86, 86б, 88, 89а, 91, 93/1, /3, /4, /6, 95, 97, 99, 101, 103, 103а, 105, 105а, 107/1, /2, /3, /4, /5, /7, 111/1, /2, 109, 113, 113 а, б, 115;

• ул. Юрша, 80, 82, 84, 86, 96;

• ул. Лякишева, 2, 4, 6, 8;

• ул. Пономарёва, 91;

• ул. Звонарёва, 37 (ул. Лякишева, 10), 39, 39а, 43, 43а, 45 (ул. Пушкарская, 136);

• ул. Дружбы, 11, 13;

• ул. Белинского, 6б;

• ул. Макаренко, 32, 34, 36;

• ул. Патриса Лумумбы, 1, 9, 9а;

• ул. Техническая, 1, 14;

• ул. Тургенева, 20.

Кроме того, возможны перебои водоснабжения и пониженное давление, до полного отсутствия воды, на объектах:

• ЦТП № 8 по ул. Крупской, 79; ЦТП № 17 по б. Гагарина, 66; ЦТП № 13 по б. Гагарина, 62; ЦТП № 20 по б. Гагарина, 54; ЦТП № 48 по б. Гагарина, 70; ЦТП № 15 по б. Гагарина, 72; ЦТП № 46 по ул. Звонарёва, 43а;

• в м/р Городские Горки — в границах улиц Студенческой, Технической, Гайдара, Пушкарской, Старцева и б. Гагарина;

• в м/р Юбилейный.

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